Самолёт Aspect Агентства по охране окружающей среды США, предназначенный для быстрого выявления химических веществ во время аварий, больше не способен идентифицировать химикаты в воздухе за считанные минуты. Как сообщает The Guardian, Управление генерального инспектора EPA в июне установило, что данные с бортовых сенсоров теперь приходится анализировать вручную. Этот процесс занимает около недели и не может оперативно помочь при принятии решения об эвакуации.

Одномоторный Cessna Aspect использовали во время чрезвычайных ситуаций с токсичными химикатами, разливами нефти и радиационными рисками. За 25 лет он совершил более 80 экстренных вылетов, в том числе после урагана «Катрина» и аварии на платформе Deepwater Horizon. В то же время с начала 2021 года самолёт задействовали лишь в семи чрезвычайных ситуациях.

Сокращение количества вылетов

Бывший руководитель программы Марк Томас, возглавлявший её 18 лет, заявил, что 10 лет назад самолёт направили бы на аварии, во время которых он в последнее время не вылетал. В частности, Aspect не задействовали после утечки аммиака возле отеля в Уэзерфорде, штат Оклахома, где пострадали 74 человека, пожара на нефтеперерабатывающем заводе Valero в Порт-Артуре, штат Техас, и взрывов на предприятии по переработке отходов в Толедо, штат Огайо, где погибли двое работников.

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Бывшие сотрудники программы связывают её упадок с реорганизацией EPA в 2019 году. Тогда сотрудникам приказали переехать в Техас, где базировался самолёт, либо им грозило увольнение. Часть опытных специалистов покинула программу, а агентство, по их словам, не заменило их учёными с опытом авиационного химического мониторинга.

Споры о новых сенсорах

После выводов инспектора EPA без конкурсных торгов заключило с канадской компанией Telops контракт на 1,7 млн долларов для замены сенсоров. Интеграция оборудования ожидается в начале или к середине 2027 года; до этого времени самолёт, вероятно, не будет доступен для химических чрезвычайных ситуаций.

Трое бывших сотрудников Aspect заявили Floodlight, что новые системы могут хуже выявлять опасные вещества во время промышленных аварий. Независимый эксперт по спектрометрии Крис Мэннинг также считает, что новые сенсоры могут дополнять старые, но являются слабой заменой: по его оценке, они медленнее, менее чувствительны и хуже работают с движущимися целями. Материнская компания Telops, Exosens, ответила, что её системы используют другую технологию и могут идентифицировать сотни химических веществ после дополнительного анализа.

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