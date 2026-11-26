Грузовой самолет FedEx в среду вечером выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами, штат Флорида, США. Из-за инцидента, произошедшего в канун Дня благодарения, в аэропорту закрыли все полосы, кроме одной, а рейсы задерживались на несколько часов, сообщает Deutsche Welle.

Инцидент при посадке

Самолет McDonnell Douglas MD-11 прибыл в Майами из Мемфиса и около 20:40 по местному времени выехал за пределы полосы 26R. Событие произошло во время сильного дождя. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

В FedEx заявили, что во время посадки возникла проблема и компания сотрудничает со следователями. В компании отметили, что экипаж находится в безопасности и сообщений о пострадавших нет. Администрация аэропорта посоветовала пассажирам проверять статус рейсов у своих авиакомпаний перед поездкой.

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Второй выезд за пределы полосы за три месяца

Это уже второй случай выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Майами менее чем за три месяца. В сентябре грузовой самолет Amazon выкатился за пределы другой полосы, пересек дорогу и столкнулся с фургоном. Тогда погибли пять человек на земле.

Три взлетно-посадочные полосы аэропорта сходятся в его западной части, поэтому самолет FedEx остановился недалеко от места предыдущего инцидента. Менее чем за две недели до этого на рулежной дорожке также произошло незначительное столкновение между самолетами Copa и UPS.

FedEx возобновила полеты самолетов MD-11 только в мае после приостановки эксплуатации этого типа. Ранее самолет UPS MD-11 потерпел крушение в Кентукки, в результате которого погибли трое пилотов и 12 человек на земле.

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