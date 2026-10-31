В Австралии самолёт Королевской службы летающих врачей (RFDS) совершил посадку на шоссе Эйр, чтобы срочно доставить пациента из медицинского пункта в Юкле в больницу в Калгурли. Взлётную полосу в Юкле на равнине Налларбор закрыл дождь, а работы по устройству твёрдого покрытия до сих пор не начались из-за бюрократических задержек и задержек в планировании, сообщает ABC News Australia.

Аэродром расположен в 1200 километрах к востоку от Перта, на границе штатов Западная Австралия и Южная Австралия. Ближайшие доступные больницы находятся примерно в 500 километрах к западу и в 700 километрах к востоку. Грунтовая полоса становится непригодной для использования после осадков: по данным местного совета, для этого достаточно трёх миллиметров дождя.

Посадка на девятиметровой дороге

7 октября полиция перекрыла шоссе в обоих направлениях примерно на два с половиной часа, чтобы самолёт мог приземлиться и взлететь. Пилот RFDS Элиас Гох рассказал, что перед посадкой самолёт выполнил низкий пролёт для проверки дорожного покрытия, движения транспорта и расположенных поблизости дорожных знаков.

Ширина дороги составляет около девяти метров. По словам пилота, такая дорога значительно уже даже узкой взлётной полосы, что затрудняет оценку расстояния при посадке. Перед взлётом самолёт пришлось толкать назад с помощью присутствовавших людей, чтобы развернуть его против ветра.

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Модернизацию откладывают

В бюджете штата на 2024 год на модернизацию аэродрома предусмотрели 3,3 миллиона долларов. Представитель правительства штата заявил, что финансирование остаётся доступным, однако проект требует полного перепроектирования, экологического разрешения и подтверждения разрешений, связанных с правами коренных народов на землю.

Президент совета графства Дандас Лорин Бонза сказала, что местные власти добиваются обновления аэродрома около 15 лет. По её словам, согласования по правам коренных народов уже получали четыре раза, а повторные исследования не требовались. Она также считает, что из-за задержек первоначальная стоимость проекта в 4,5 миллиона долларов может вырасти.

Владелица придорожного заведения в Юкле Раса Патупис, которая живёт на границе штатов 60 лет, сообщила, что ранее пациента с подозрением на аппендицит доставляли машиной скорой помощи в Калгурли 11 часов. Жители подчёркивают, что исправная взлётная полоса имеет критическое значение для экстренной эвакуации.

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