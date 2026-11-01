Самолёт Singapore Airlines, выполнявший рейс SQ213 из Сингапура в Перт, 31 октября прервал попытку посадки из-за сильного ветра. Пилоты выполнили уход на второй круг, а позднее самолёт безопасно приземлился в международном аэропорту Перта.

Сильный ветер во время захода на посадку

Как сообщает Channel NewsAsia, авиакомпания заявила, что рейс SQ213 столкнулся с сильным ветром во время захода на посадку. Из-за этого пилоты решили прекратить заход и набрать высоту.

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На видео, распространённом в социальных сетях, видно, как самолёт снижается к взлётно-посадочной полосе в облачную погоду. В какой-то момент он заметно накренился, а одно из крыльев, судя по записи, приблизилось к земле.

Безопасная посадка

Уход на второй круг — это стандартная процедура, при которой пилоты прекращают заход на посадку или посадку и набирают высоту перед следующей попыткой. Singapore Airlines сообщила, что самолёт безопасно приземлился в 12:30 по местному времени и подрулил к гейту. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа является её приоритетом.

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