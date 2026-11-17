В Японии два предположительно российских военных самолета утром 17 ноября вошли в территориальное воздушное пространство вблизи острова Окино в префектуре Фукуока. Воздушные силы самообороны Японии подняли истребители для реагирования на инцидент, сообщает The Japan Times со ссылкой на Министерство обороны страны.

Действия японских истребителей

По данным японского оборонного ведомства, истребители предупредили экипажи предположительно российских самолетов и приняли другие неуточненные меры. Самолеты продолжили полет через Цусимский пролив, затем пролетели между островом Ёнагуни в префектуре Окинава и Тайванем, после чего вошли в западную часть Тихого океана.

Вхождение иностранных военных самолетов в территориальное воздушное пространство Японии без разрешения происходит крайне редко. Территориальным воздушным пространством является пространство над территорией государства и его территориальными водами в пределах 12 морских миль, или примерно 22 километров, от побережья.

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Контекст инцидента

Государство-агрессор Россия регулярно направляет военные самолеты в международное воздушное пространство вблизи Японии. Издание отмечает, что этот случай мог быть попыткой проверить реакцию Токио и скорость реагирования Воздушных сил самообороны Японии.

Инцидент произошел в преддверии запланированной на четверг трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях форума АТЭС в китайском Шэньчжэне. Главный представитель правительства Японии накануне заявил, что Токио «будет внимательно следить за саммитом».

По данным The Japan Times, отношения Японии и России в последние месяцы дополнительно ухудшились после задержания в Москве журналиста Hokkaido Shimbun по обвинению в шпионаже и отдельного изъятия активов Japan Tobacco в России.

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