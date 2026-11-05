Литовский производитель лазеров Litilit запустил в Вильнюсе, Литва, новый завод сверхбыстрых лазеров, сообщает South China Morning Post. В заголовке своего материала издание называет предприятие крупнейшим в мире заводом такого типа.

Лазерная отрасль Литвы

Запуск завода состоялся в прошлом месяце в столице страны. South China Morning Post описывает его как очередной признак усиления позиций Литвы в сфере лазерных технологий.

По оценке издания, страна с населением менее 3 млн человек укрепляет свою роль в глобальных цепочках поставок для полупроводниковой отрасли и аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта. Расширение Litilit происходит на фоне напряженных отношений между Вильнюсом и Пекином.

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Отношения с Китаем и Тайванем

В 2021 году Литва разрешила открыть в Вильнюсе тайваньское представительство. Это отличалось от устоявшейся практики использовать в названиях таких учреждений слово «Тайбэй».

Как пишет издание, Китай в ответ ввел в отношении Литвы ряд неформальных торговых ограничений. Генеральный директор Litilit считает, что реалии цепочек поставок могут перевесить политическое позерство.

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