Первая ракетка мира Люк Литтлер согласно предварительному посеву может встретиться с Люком Хамфрисом в полуфинале чемпионата мира по дартсу. Турнир PDC World Darts Championship должен пройти в Alexandra Palace с 11 декабря по 3 января, при этом, по прогнозу, Литтлер возглавит посев.

Вероятные соперники Литтлера

Как сообщает Sky Sports News, в сетке на 128 участников все дартсмены начинают с первого раунда. Первые 32 игрока рейтинга Order of Merit имеют статус сеяных и не могут встретиться друг с другом до третьего раунда.

Если будут побеждать спортсмены с более высоким посевом, Литтлер в третьем раунде может сыграть с Дэйвом Чизноллом, который занимает 32-е место в мировом рейтинге. В 1/8 финала его возможными соперниками будут двукратный чемпион Гэри Андерсон или Люк Вудхаус.

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В четвертьфинале Литтлер потенциально встретится с Михаэлем ван Гервеном или Нейтаном Аспиналлом. Соперниками в полуфинале могут стать Хамфрис или Джонни Клейтон, а в решающем матче — Джан ван Вен или Гервин Прайс.

Результаты перед чемпионатом мира

19-летний дартсмен из Уоррингтона выбыл в 1/8 финала Grand Slam of Darts после неожиданного поражения от Джермейна Ваттимены. Этому предшествовали поражения в четвертьфиналах World Series of Darts Finals и чемпионата Европы, а также вылет в первом раунде World Grand Prix.

Литтлер также не квалифицировался на Players Championships Finals в Майнхеде, поэтому следующим его турниром должен стать чемпионат мира. Прайс после победы на Grand Slam of Darts, где он получил 200 тысяч фунтов стерлингов, опередил Литтлера по рейтинговым призовым в этом сезоне и предварительно поднялся на третье место в мировом рейтинге. Литтлер остается первым, ван Вен — вторым, а Хамфрис — четвертым.

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