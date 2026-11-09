Люк Литтлер по итогам жеребьевки Grand Slam of Darts 2026 попал в группу A вместе с Бо Гривз и Нильсом Зонневелдом, сообщает Sky Sports News. Литтлер является первой ракеткой мира и двукратным действующим чемпионом турнира в Вулвергемптоне.

Предыдущие матчи в группе A

Литтлер и Гривз ранее дважды играли друг против друга и одержали по одной победе. В августе Литтлер победил Гривз со счетом 6:5 в решающем леге на Players Championship 24. В 2025 году Гривз обыграла Литтлера 6:5 и вышла в финал молодежного чемпионата мира.

Зонневелд в марте победил Литтлера 6:5 в четвертьфинале Европейского тура. В матче Players Championship 31 Гривз обыграла Зонневелда со счетом 6:3.

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Другие группы

Победитель Grand Slam of Darts 2023 Люк Хамфрис сыграет в группе I против Джо Каллена и Паоло Небриды. В группу K вошли Джеймс Уэйд, Рики Эванс и Кэм Крэбтри. Лиза Эштон выступит в группе B вместе с Джермейном Ваттименой и Аланом Сутаром, а Джош Рок в группе C сыграет с Кевином Дутсом и Томми Моррисом.

В турнире также примут участие Стивен Бантинг, Кэмерон Мензис, Гервин Прайс, Джонни Клейтон, Майкл ван Гервен, Крис Доби, Роб Кросс, Гиан ван Вен, Росс Смит и Нейтан Аспиналл. Grand Slam of Darts пройдет в Вулвергемптоне с 14 по 22 ноября.

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