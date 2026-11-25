В Литве задержали пятерых человек, которых подозревают в сотрудничестве с телерадиовещателем, подконтрольным государству-агрессору России. По данным Anadolu Agency, Генеральная прокуратура Литвы считает, что они за вознаграждение совершали действия, направленные против страны.

Контакты с российским вещателем

Расследование начали после получения первоначальной информации о том, что группа граждан Литвы могла поддерживать контакты с представителями российского государственного телерадиовещателя с осени 2024 года.

По данным прокуратуры, подозреваемые выполняли поручения вещателя, в частности собирали и передавали информацию. Следствие также предполагает, что они готовили и распространяли в Литве материалы, отвечавшие интересам России и повторявшие ее пропагандистские нарративы.

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Обыски и расследование

В рамках расследования правоохранители провели более десяти обысков в разных местах. Литовские разведывательные службы также содействовали следственным действиям.

Всем пятерым задержанным официально сообщили о подозрениях в соответствии с положением Уголовного кодекса Литвы о содействии другому государству в действиях против Литвы. Досудебное расследование ведет и контролирует Вильнюсская окружная прокуратура, а расследование осуществляет управление по расследованию организованной преступности полиции Вильнюсского уезда.

Решения о возможных мерах пресечения ожидаются в ближайшие дни. Прокуратура отметила, что не раскрывает дополнительных деталей, чтобы не навредить расследованию.

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