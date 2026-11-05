Люк Литтлер не сыграет на Players Championship Finals в Майнхеде и не будет защищать свой титул. Как сообщает Sky Sports News, он не принял участия в достаточном количестве турниров Players Championship, проводившихся за закрытыми дверями. В результате у Литтлера не было реальных шансов попасть в топ-64 рейтинга ProTour и квалифицироваться.

В финальную часть также не вышли Джош Рок и Нейтан Аспиналл. В то же время квалифицировались другие ведущие игроки. Первым номером посева стал нидерландец Вессел Нейман, который в этом году выиграл шесть турниров Players Championship.

Пары первого раунда

Нейман в первом раунде сыграет с англичанином Генри Коутсом — последним игроком, квалифицировавшимся на турнир. Люк Хамфрис встретится с Дэррилом Пилгримом, а семикратный победитель Players Championship Finals Майкл ван Гервен — с Коннором Скаттом.

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Среди других пар стартового раунда — матчи Росса Смита против Майкла Смита, Себастьяна Бялецкого против Гервина Прайса, Криса Доби против Майка де Деккера и Кевина Дутса против Ричи Эдхауса. Бо Гривз сыграет с бывшим чемпионом Lakeside Кристианом Кистом.

Возможные матчи второго раунда

Бывшие чемпионы мира Гэри Андерсон и Роб Кросс могут встретиться во втором раунде, если выиграют стартовые матчи. Встреча во втором круге также возможна между Гервином Прайсом и Гианом ван Веном — при условии их побед в первом раунде.

Турнир пройдет с 27 по 29 ноября. Организаторы объявят подробное расписание матчей позднее. Players Championship Finals станет последним турниром перед чемпионатом мира по дартсу.

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