Люк Литтлер 14 ноября в Вулвергемптоне победил Бо Гривз со счётом 5:2 в стартовом матче группы A турнира Grand Slam of Darts. Этим результатом он начал попытку завоевать третий подряд титул на соревновании.

Показатели Литтлера

В матче Литтлер оформил семь максимумов, а его средний показатель составил 109,97. По данным Sky Sports, Гривз является победительницей женского Matchplay.

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Sky Sports также называет Литтлера прозвищем The Nuke. Поединок против Гривз состоялся в первый игровой день группового этапа турнира.

Поражение Росса Смита

В другом стартовом матче первого дня неожиданно проиграл чемпион Европы Росс Смит. Grand Slam of Darts проходит в Вулвергемптоне с 14 по 22 ноября. Финал турнира запланирован на 22 ноября.

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