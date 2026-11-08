Американский гольфист Брайсон Дешамбо заявил, что с покорностью и уважением отнесется к следующему этапу своей карьеры после того, как LIV Golf объявила о планах ликвидации и сворачивания операций. Как сообщает Channel NewsAsia, финансовый план турнирной серии на этой неделе рухнул после того, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии объявил о сокращении финансирования.

Заявление Дешамбо

Дешамбо четыре года назад покинул PGA Tour ради LIV Golf, которую поддерживал Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. В публикации в социальных сетях он отметил, что не собирается переосмысливать свой выбор за последние четыре года и благодарен за возможность играть перед новыми и давними болельщиками в разных странах.

Гольфист также заявил, что верил в способность нового формата привлечь к игре больше людей и приложил все усилия, чтобы сохранить командный гольф. Он признал, что некоторые его высказывания не помогли, и сослался на слова Арнольда Палмера о том, что ни один игрок не больше самой игры. В декабре Дешамбо планирует выступить на Nedbank Golf Challenge Гэри Плеера.

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Будущее игроков LIV Golf

Бывшие победители мейджоров Джон Рам, Брукс Кепка и Патрик Рид ранее сигнализировали об уходе из LIV Golf. Кепку восстановили в PGA Tour по программе Returning Member Program.

По данным Financial Times, инвестиционная компания BC Partners возобновила попытки создать турнирную серию, которая могла бы стать преемницей LIV Golf. В то же время многие игроки LIV Golf, которых привлекли в лигу значительными гонорарами, могут столкнуться со сложным возвращением в устоявшиеся профессиональные туры.

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