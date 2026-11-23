В Швеции переговоры по формированию правительства приближаются к решающей фазе, заявил представитель Социал-демократической партии по финансовым вопросам Микаэль Дамберг. По его словам, сформировать сотрудничество будет очень сложно, если Левая партия не готова к переговорам.

Как сообщает The Local, в воскресенье социал-демократы, Партия зеленых и Центристская партия представили Левой партии «стартовый пакет» политических реформ, которые они совместно готовы гарантировать перед продолжением переговоров. Предложение было опубликовано в авторской колонке таблоида Expressen.

Реакция Левой партии

Заместительница лидера Левой партии Ида Габриэльссон заявила в социальной сети X, что это несерьезный способ вести переговоры, и отвергла предложение. По ее словам, партия пыталась убедить других участников не публиковать колонку в Expressen, а вместо этого провести личную встречу.

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Заместитель лидера Центристской партии Рикард Нордин предположил, что это может быть последним шансом для Левой партии. Дамберг не согласился с такой формулировкой, но отметил, что время истекает, а дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным.

Призывы к переговорам с правоцентристами

Несколько представителей Центристской партии призвали прекратить переговоры с левоцентристским блоком и начать консультации с правоцентристскими силами, возглавляемыми исполняющим обязанности премьер-министра Ульфом Кристерссоном из Умеренной коалиционной партии.

Евродепутат от Центристской партии Эмма Иттерелл назвала переговоры с правым блоком наиболее реалистичным и ответственным вариантом. В то же время она заявила, что партия не намерена предлагать правительственные должности Шведским демократам, от поддержки которых зависело бы правоцентристское правительство меньшинства. Отделение партии в Вестерноррланде также призвало рассмотреть переговоры с умеренными, либералами и христианскими демократами.

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