Премьер-министр Ливана Наваф Салам начал консультации по плану управления 12 официальными палестинскими лагерями беженцев. Документ, подготовленный Ливанско-палестинским комитетом диалога, должен определить подходы к безопасности, администрированию и предоставлению услуг в лагерях. После завершения консультаций план передадут на рассмотрение правительства, сообщает Asharq Al-Awsat.

Суверенитет и государственные институты

Салам заявил, что палестинские лагеря расположены на территории Ливана, находятся под его суверенитетом и должны подчиняться ливанскому законодательству. По его словам, присутствие государственных институтов в лагерях должно быть четким и последовательным. Он связал инициативу с принципом исключительного контроля государства над оружием и его полномочием принимать решения о войне и мире.

План будет охватывать вопросы безопасности, верховенства права, а также социальные, экономические и сервисные условия. Параллельно готовится законопроект, который должен урегулировать права и обязанности беженцев, в частности в сферах трудоустройства и социального обеспечения. Премьер подчеркнул, что Ливан поддерживает право палестинцев на возвращение и отвергает их постоянное переселение, а ответственность за услуги для беженцев должны и далее нести БАПОР и международное сообщество.

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Шесть месяцев консультаций

Глава Ливанско-палестинского комитета диалога, посол Рамез Димашкие, назвал консультации попыткой впервые выработать единое государственное видение управления лагерями. По его словам, в течение следующих шести месяцев ливанская и палестинская стороны будут обсуждать вопросы безопасности, административные и правовые вопросы, в том числе роль сил безопасности, возможность внедрения модели полиции, ориентированной на сообщество, и компетенции Министерства юстиции.

Димашкие отметил, что к процессу должны привлечь все палестинские группы. Он также обратил внимание на изменения в составе населения отдельных лагерей: в некоторых из них палестинцы составляют около 30% жителей, тогда как примерно 70% — сирийцы или граждане других стран.

По данным БАПОР, по состоянию на июнь 2025 года в Ливане было зарегистрировано примерно 488 тысяч палестинских беженцев. В то же время ливанско-палестинская перепись 2017 года, проведенная по иной методике, насчитала около 174 тысяч палестинцев, проживавших в лагерях и поселениях. Особый режим безопасности в лагерях берет начало с Каирского соглашения 1969 года, которое парламент Ливана отменил в 1987 году.

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