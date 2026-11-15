Ливан проводит в Дохе, Катар, переговоры о заключении 20-летнего соглашения на поставки сжиженного природного газа. Премьер-министр Ливана Наваф Салам после встречи с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом заявил о значительном прогрессе в подготовке межправительственной договоренности. Об этом сообщает The National.

Поставки СПГ и возобновляемая энергетика

Вместе с Саламом в Дохе находился министр энергетики Ливана Джо Садди. По данным офиса ливанского премьера, стороны ведут переговоры о поставках катарского сжиженного природного газа сроком на 20 лет, а также о проектах в сфере возобновляемой энергетики.

Салам сообщил, что ливанские чиновники энергетической отрасли прибыли в Доху для обсуждения технических аспектов будущего соглашения. Он также поблагодарил Катар за поддержку Ливана в сложных обстоятельствах.

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Варианты для энергетического сектора Ливана

Катар предложил профинансировать электроэнергетический проект в Ливане. Среди обсуждаемых предложений — проекты по увеличению выработки электроэнергии в стране, импорту энергии через Сирию и строительству терминала для приема газа морским путем.

Энергетический сектор Ливана производит электроэнергию лишь в течение нескольких часов в сутки, поэтому многие жители страны пользуются дорогими частными генераторами. Государственная электроэнергетическая компания Electricite du Liban в этом месяце начала отключать от электричества государственные учреждения, не оплатившие счета. Среди учреждений, которым грозило отключение, был международный аэропорт Бейрута, однако он согласовал с компанией график платежей.

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