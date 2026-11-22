Ливанские вооруженные силы изъяли около 264 кг взрывчатки, которую переправляли из Сирии, и задержали трех человек, подозреваемых в причастности к операции. Об этом сообщает The National со ссылкой на заявление военных.

Изъятие на границе

По данным ливанской армии, взрывчатку изъяли в субботу в районе Аль-Даура — Машари-эль-Каа после наблюдения за северной и восточной границами страны. Среди найденного были 203 кг пластичной взрывчатки C4 и 61 кг тротила.

Троих задержанных идентифицировали только по инициалам. Военные заявили, что передали изъятые материалы властям, а расследование судебными органами продолжается.

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Отдельная операция в Сирии

Отдельно сирийская Генеральная разведывательная служба совместно с силами внутренней безопасности сообщила об изъятии различных видов оружия, подготовленного для контрабанды в Ливан. Операцию провели в сельской местности недалеко от Дамаска.

Сирийские силовики задержали одного человека, подозреваемого в причастности к операции. Они продолжают проверку, чтобы установить более широкую сеть и ее возможные связи с операциями по контрабанде оружия.

В прошлом месяце ливанская армия также сообщала об изъятии почти 250 кг взрывчатки, которую переправляли через границу из Сирии. Тогда, по ее данным, были найдены четыре бомбы, восемь детонаторов, тротил и электрические провода.

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