«Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:1 в матче Премьер-лиги в южном Лондоне. Гости прервали серию из двух поражений — от «Арсенала» в чемпионате и «Фенербахче» в Лиге чемпионов.

Как сообщает The Guardian, счет в конце первого тайма открыл Алексис Мак Аллистер. Полузащитник головой замкнул подачу Доминика Собослаи со штрафного. Болельщики хозяев были недовольны решением арбитра Тони Харрингтона зафиксировать фол Джефферсона Лермы на Коди Гакпо, после которого «Ливерпуль» получил право на стандарт.

Голы Вирца и Исака

На 54-й минуте преимущество гостей удвоил Флориан Вирц. Он в одно касание пробил после низкой передачи Брэдли Баркола с правого фланга. После второго пропущенного мяча «Кристал Пэлас» почти не создавал опасных моментов, а Алиссон остановил удар Йереми Пино после быстрой атаки.

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Третий мяч «Ливерпуль» забил на 89-й минуте: Александер Исак точно пробил после касания Вирца. Уже в компенсированное время вышедший на замену Эдди Нкетиа реализовал пенальти и сократил отставание хозяев. Этот гол стал первым для «Кристал Пэлас» в серии из четырех подряд поражений в чемпионате.

Моменты хозяев до перерыва

До перерыва «Кристал Пэлас» имел несколько возможностей выйти вперед. Пино попал в перекладину, а Йорген Странд Ларсен забил гол, который не засчитали из-за офсайда. Даичи Кamada также имел момент после передачи Тайрика Митчелла, но его удар отразил Алиссон. После гола Мак Аллистера вратарь «Ливерпуля» еще раз спас команду, переведя на угловой удар Адама Уортона.

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