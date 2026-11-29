В Ливерпуле, Великобритания, 29 ноября «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью 1:1 в 249-м мерсисайдском дерби. Матч английской Премьер-лиги состоялся на стадионе «Хилл Дикинсон». О результате встречи сообщает Channel NewsAsia.

Быстрый гол «Ливерпуля»

Гости открыли счёт уже на пятой минуте. После того как защита «Эвертона» не смогла выбить мяч из штрафной площади, Флориан Вирц направил его Доминику Собослаи. Тот нанёс точный удар внешней стороной стопы и переиграл вратаря Джордана Пикфорда.

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Автогол сравнял счёт

«Эвертон» отыгрался на 25-й минуте. Опасная подача Кирнана Дьюсбери-Холла со штрафного вызвала суматоху в штрафной площади «Ливерпуля», а Джереми Фримпонг, пытаясь перехватить мяч, направил его в собственные ворота.

После ничьей «Ливерпуль» остался четвёртым с 22 очками, тогда как «Эвертон» занимает восьмую позицию с 17 баллами. Ни одна из команд не смогла забить победный мяч до финального свистка.

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