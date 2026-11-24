«Ливерпуль» останется без Гакпо и Гравенберха на матч с «Брюгге» — Channel NewsAsia
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» останется без нидерландских футболистов Коди Гакпо и Райана Гравенберха в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Оба игрока также не участвовали в воскресной победе команды над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0, сообщает Channel NewsAsia.
Травма Гакпо
Гакпо вернулся после международной паузы с травмой икры. Тренер «Ливерпуля» Андони Ираола уточнил, что речь идет о повреждении камбаловидной мышцы. По его словам, травма не является серьезной, однако футболист также не сыграет в ближайшем мерсисайдском дерби против «Эвертона».
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Восстановление Гравенберха
Гравенберх продолжает восстанавливаться после перелома пятки и пропустил последние три матча «Ливерпуля». Ираола отметил, что полузащитник по-прежнему чувствует боль, а такие травмы могут быть сложными. В клубе пытаются подобрать оптимальный способ помочь игроку восстановиться.
После четырех матчей в Лиге чемпионов «Ливерпуль» имеет девять очков и занимает восьмое место. Команда выиграла три стартовые встречи, а затем уступила турецкому «Фенербахче» в Стамбуле.