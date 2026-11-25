Ливия опубликовала в официальном вестнике соглашение с Турцией о разграничении районов морской юрисдикции в Средиземном море. Документ, одобренный Палатой представителей Ливии, обнародовали вместе с картой и географическими координатами, сообщает Anadolu Agency.

Завершение процедур

Соглашение утвердили Законом №8 от 2026 года, опубликованным в выпуске №17 официального вестника ливийского парламента. Это завершило официальные процедуры по меморандуму о разграничении морских зон, который Турция и тогдашнее Правительство национального согласия Ливии подписали в 2019 году.

Документ состоит из шести статей и двух приложений. Он определяет границы континентального шельфа и исключительных экономических зон двух стран по 36 географическим координатам, распределенным поровну между их побережьями.

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Условия взаимодействия

Если одна из сторон начнет переговоры с третьей страной о границах исключительной экономической зоны, которые могут повлиять на определенные координаты, она должна уведомить другую сторону и провести с ней консультации.

Соглашение также допускает совместные договоренности об использовании природных ресурсов, которые могут простираться через исключительные экономические зоны обоих государств. Положения о разграничении морских границ и приложения к ним не подлежат пересмотру или изменению по механизму, предусмотренному документом.

20 октября Палата представителей Ливии единогласно одобрила меморандум 2019 года, а также отменила решение 2020 года об отклонении его ратификации и решение о разрыве политических отношений с Турцией. Меморандум подписали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и тогдашний премьер-министр Ливии Фаиз ас-Саррадж 27 ноября 2019 года; он вступил в силу 7 декабря того же года.

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