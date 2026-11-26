Ливия запланировала на 2027 год тендер на освоение уже открытых, но неразрабатываемых нефтяных месторождений, а на 2028-й — конкурс на геологоразведку. Страна стремится нарастить добычу нефти, несмотря на нестабильную ситуацию с безопасностью, сообщает OilPrice.

Предыдущий конкурс

Национальная нефтяная корпорация Ливии в последний раз проводила тендер на неразрабатываемые месторождения в 2025 году — впервые за 18 лет. По данным издания, пять из 22 предложенных блоков получили компании, в том числе Chevron, Eni, Repsol и QatarEnergy. В торгах также участвовали Exxon и TotalEnergies.

В июле ливийская государственная нефтяная компания сообщила, что совместно с австрийской OMV признала нефтяное открытие Essar коммерчески перспективным. Его запасы в верхнем и нижнем пластах Sabil оцениваются в 195 млн баррелей нефти, а ожидаемая добыча — примерно в 5 тыс. баррелей в сутки.

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Препятствия для добычи

Сейчас Национальная нефтяная корпорация Ливии добывает около 1,4–1,5 млн баррелей нефти в сутки и рассчитывает превысить отметку в 2 млн баррелей в сутки к 2030 году. В то же время различные группировки используют нефтяные месторождения, экспортные терминалы и трубопроводы как рычаги давления в противостоянии с другими силами.

На этой неделе добыча в стране снизилась примерно на 350 тыс. баррелей в сутки после того, как группировка перекрыла клапан на трубопроводе, по которому транспортируют нефть с Шарары — крупнейшего нефтяного месторождения Ливии. Корпорация также заявила, что вынужденная остановка трубопровода Хамада более чем на 20 дней из-за действий вооруженной группы привела к значительным финансовым потерям и снижению добычи.

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