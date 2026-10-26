Министерство транспорта Ливии заявило об отмене ограничений на использование воздушного пространства, которые Международная организация гражданской авиации (ICAO) ввела в 2015 году во время гражданской войны в стране. По данным ведомства, решение официально приняли 23 октября.

Объявление в Дохе

Как сообщает Cyprus Mail, генеральный секретарь ICAO Хуан Карлос Саласар объявил об этом во время открытия встречи должностных лиц гражданской авиации стран Ближнего Востока в Дохе.

Министерство транспорта Ливии, базирующееся в Триполи, в заявлении на верифицированной странице в Facebook назвало это решение результатом заметного прогресса и растущего доверия к возможностям ливийского сектора гражданской авиации.

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Последствия войны для авиации

После поддержанного НАТО восстания 2011 года и падения Муаммара Каддафи Ливия оказалась в хаосе. Спустя три года в стране началась гражданская война между вооруженными группировками, которые соперничали за власть и разделили страну между восточной и западной администрациями.

В 2014 году в результате боевых действий в международном аэропорту Триполи были повреждены до 20 самолетов, в том числе модели Airbus. Сейчас рейсы в Ливию и из Ливии выполняют лишь несколько авиакомпаний, преимущественно по направлениям в Тунис, Иорданию, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Судан. По данным министерства, решение ICAO направят всем 193 государствам-членам организации для исполнения.

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