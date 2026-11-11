Лондонский небоскрёб Lloyd’s Building, спроектированный британским архитектором Ричардом Роджерсом для страхового рынка Lloyd’s of London, в декабре 2011 года получил статус Grade I — высшую категорию охраны памятников в Великобритании. На момент принятия этого решения зданию было 25 лет, что сделало его самым молодым объектом с таким статусом в стране, сообщает Polsat News.

Инженерные системы вынесли наружу

Здание на Лайм-стрит в лондонском Сити строили восемь лет, а открыла его королева Елизавета II в ноябре 1986 года. Высота небоскрёба до крыши составляет 88 метров, в нём 14 этажей. Вместе с кранами для мойки окон, расположенными на вершинах башен с инженерными системами, высота сооружения достигает 95,1 метра.

Роджерс выиграл конкурс на проект штаб-квартиры Lloyd’s of London в 1978 году. Он разместил за пределами основного объёма здания шахты лифтов, лестничные клетки, водопроводные трубы, вентиляционные каналы и санитарные узлы. Такое решение позволило сохранить внутреннее пространство открытым и менять его планировку в соответствии с потребностями компании. Центральной частью сооружения стало атриумное помещение с Underwriting Room, вокруг которого расположены открытые офисные этажи.

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Охранный статус и аренда до 2035 года

Первоначально проект воспринимали критически: здание сравнивали с нефтяной платформой, кофеваркой и мотоциклетным двигателем. Позднее его архитектурную ценность признали на государственном уровне. Статус Grade I имеют около 2,5% памятников, внесённых в реестр в Англии. Поэтому любые изменения фасада, интерьеров, внешних труб или санитарных модулей требуют специального разрешения властей лондонского Сити после консультаций с Historic England.

Lloyd’s of London построила небоскрёб для собственной штаб-квартиры, однако позднее продала его. С 2013 года владельцем сооружения является китайский страховой конгломерат Ping An, который заплатил за него 260 млн фунтов стерлингов. В декабре 2023 года Lloyd’s продлила аренду как минимум до 2035 года, с возможностью продления до 2040 года. В течение пяти лет здание планируют отремонтировать, чтобы сократить его энергопотребление.

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