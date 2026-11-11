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Ледник на Ането в Испании может исчезнуть за десятилетие — France 24

Фёдор Крыштовский 11 Ноября 2026 14:42
Ледник на Ането в Испании может исчезнуть за десятилетие — France 24

По данным France 24, ледник на Ането в Испании может исчезнуть в течение десятилетия. Канал сообщает, что он тает чрезвычайно быстрыми темпами.

Ледник на Ането

Ането является самой высокой вершиной испанских Пиренеев. France 24 называет ледник на ней одним из крупнейших в Южной Европе. Редакция считает возможное исчезновение ледника еще одним признаком глобального потепления.

Видеорепортаж France 24

В кратком описании France 24 также отмечает, что этот процесс может многое рассказать гляциологам. Среди связанных ключевых слов материала канал указал Испанию, природу и изменение климата.

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Видеорепортаж был опубликован 11 ноября 2026 года в программе Focus. Он длится 5 минут 13 секунд. Материал обозначен как выпуск о Европе.

Репортаж подготовили Мод Пети-Жове, Матильда Лопински и Сара Моррис.

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