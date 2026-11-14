Силы, лояльные правительству Йемена, заявили, что отразили атаку хуситов в районе Аль-Мудараба на юго-западе провинции Лахдж. Поддерживающие правительство «Бригады гигантов» опубликовали видео, которое, по их словам, показывает отступление бойцов-хуситов после отражения атаки.

Об этом Anadolu Agency сообщило 14 ноября. Большую часть Лахджа контролирует правительство Йемена. Через провинцию проходят ключевые дороги, соединяющие временную столицу Аден с другими регионами страны, а часть ее районов расположена вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива.

Удары в провинции Таиз

Правительственное агентство Saba сообщило об авиаударах по подкреплениям хуситов в Вади ас-Сахья, в районе Аш-Шамаятаин провинции Таиз. Агентство не привело подробностей об этих ударах, а хуситы сразу не прокомментировали сообщение.

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По данным корреспондента Anadolu Agency, силы правительства контролируют город Таиз и другие части провинции. В то же время хуситы в последние недели продвинулись в сельских и прибрежных районах Аль-Мохи, Аш-Шамаятаина, Аль-Маафира, Джабаль-Хабаши и Аль-Вазии. По данным корреспондента, хуситы контролируют большую часть Таиза, а за отдельные районы продолжаются бои.

Более 340 тысяч перемещенных людей

Международная организация по миграции 13 ноября заявила, что военная эскалация с августа привела к перемещению более 340 тысяч человек. Saba отдельно сообщило, что йеменские силы экстренного реагирования изъяли крупную партию компонентов для беспилотников, которая, по утверждению агентства, направлялась хуситам. Место и время операции не уточнялись.

Боевые действия между силами правительства и хуситами усилились с июля, в том числе в провинции Таиз. Вооруженные силы Йемена заявили о намерении продолжать операцию «Рассвет Йемена», которую, по словам председателя Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими, начали 5 октября для восстановления государственных институтов и возвращения столицы Саны из-под контроля хуситов.

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