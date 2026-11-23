Исследователи Университета Бразилиа в Бразилии сравнили реакцию организма на физическую нагрузку у 30 взрослых с лонгковидом и десяти человек контрольной группы, перенесших COVID-19 без длительных симптомов. Как сообщает News-Medical, в группе с лонгковидом показатели оксигенации мышц, частоты сердечных сокращений и потребления кислорода во время нагрузки в целом изменялись медленнее.

Тестирование на велоэргометре

Участники прошли два испытания на велоэргометре: тест с постепенным повышением нагрузки и тест с постоянной нагрузкой до предела переносимости. Исследователи измеряли потребление кислорода, сердечный ритм, а также показатели окси- и дезоксигемоглобина/миоглобина в латеральной широкой мышце правого бедра с помощью спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.

В контрольной группе пиковая мощность в среднем составляла 126,8 Вт, тогда как в группе с лонгковидом — 74,1 Вт. Среднее время реакции для оксигемоглобина составило 155 секунд против 112 секунд в контрольной группе, для дезоксигемоглобина — 165 против 114 секунд, для сердечного ритма — 136 против 88 секунд. Время реакции потребления кислорода составило 100 секунд в группе с лонгковидом и 74 секунды в контрольной группе. При этом разница для оксигемоглобина была на границе статистической значимости. Статистически значимой была разница постоянной времени только для сердечного ритма, но не для оксигемоглобина, дезоксигемоглобина и потребления кислорода.

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Связь с ожирением

Участники с ожирением в группе лонгковида имели статистически значимо более медленную реакцию оксигемоглобина, чем участники без ожирения. После учета пола, артериальной гипертензии и тяжести острого COVID-19 именно ожирение осталось статистически значимым предиктором более медленной кинетики оксигемоглобина. Оно ассоциировалось с дополнительными 59,6 секунды для постоянной времени и 66,8 секунды для среднего времени реакции.

Авторы предполагают, что более медленная адаптация мышц к потребности в кислороде может быть связана с сосудистыми и метаболическими нарушениями, однако эти механизмы непосредственно не изучались. Работа имеет ограничения: выборка была небольшой, контрольная группа насчитывала лишь десять человек, а участников не уравнивали по уровню физической активности и сопутствующим заболеваниям. Это не позволяет установить причинно-следственную связь между ожирением и замедленной реакцией мышц.

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