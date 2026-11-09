Лони вошёл в список самых загрязнённых мест мира — The Japan Times
Лони, один из пяти населённых пунктов столичного региона Дели в Индии, вошёл в ежегодный список швейцарской мониторинговой компании IQAir как одно из самых загрязнённых мест в мире. Об этом сообщает The Japan Times.
Пыль после поездки по городу
В Газиабаде, на окраине индийской столицы, продавец сигарет Канвар Сингх рассказал, что после короткой поездки по городу на мотоцикле его одежда покрывается мелкой пылью. По словам 55-летнего мужчины, пыль попадает ему в горло и лёгкие. Сингх провёл руками по одежде, показывая мелкую пыль.
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«Вечером я пью горячую воду и полощу горло... только тогда могу легко дышать», — сказал он.
Смог в Нью-Дели
Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели вырос в понедельник. На фотографии Reuters, опубликованной вместе с материалом, люди занимаются физическими упражнениями в саду на фоне смога.