Лони, один из пяти населённых пунктов столичного региона Дели в Индии, вошёл в ежегодный список швейцарской мониторинговой компании IQAir как одно из самых загрязнённых мест в мире. Об этом сообщает The Japan Times.

Пыль после поездки по городу

В Газиабаде, на окраине индийской столицы, продавец сигарет Канвар Сингх рассказал, что после короткой поездки по городу на мотоцикле его одежда покрывается мелкой пылью. По словам 55-летнего мужчины, пыль попадает ему в горло и лёгкие. Сингх провёл руками по одежде, показывая мелкую пыль.

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«Вечером я пью горячую воду и полощу горло... только тогда могу легко дышать», — сказал он.

Смог в Нью-Дели

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели вырос в понедельник. На фотографии Reuters, опубликованной вместе с материалом, люди занимаются физическими упражнениями в саду на фоне смога.

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