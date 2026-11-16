Комитет Палаты лордов по национальной устойчивости заявил, что планирование Великобритании на случай чрезвычайных ситуаций является устаревшим, недостаточно профинансированным и непроверенным. Как пишет The National, в докладе комитета отмечается, что страна недостаточно готова к угрозам, которые могут накладываться друг на друга и вызывать каскадные последствия.

Комитет призвал правительство в течение шести месяцев подготовить согласованную национальную стратегию устойчивости, а также назначить отдельного министра, ответственного за это направление. Среди рекомендаций — ежегодное заявление премьер-министра о готовности страны к кризисам.

Риски для поставок

Авторы доклада считают Великобританию особенно уязвимой из-за зависимости от ключевых поставщиков продовольствия, воды, медикаментов и удобрений. Председатель комитета баронесса Куссинс предупредила, что кибератака способна вызвать отключения электроэнергии, остановку транспорта и дефицит продуктов в магазинах.

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По ее словам, около 95% продовольствия в стране продают лишь девять розничных сетей. Комитет также сообщил, что Великобритания импортирует из Китая 80% активного вещества для пенициллиновых антибиотиков. Последнее предприятие по производству антибиотиков в стране закрылось в 2025 году.

Подготовка населения

Комитет рекомендовал восстановить внутреннее производство жизненно необходимых лекарств, диверсифицировать цепочки поставок критически важных товаров и отказаться от планов отключения цифрового эфирного телевидения. Также предлагается разослать информационные буклеты каждому домохозяйству и создать приложение по финскому образцу.

В докладе подчеркнули, что население готово реагировать на чрезвычайные ситуации, но не имеет четкой и авторитетной информации о необходимых действиях. Комитет отметил, что правительственная кампания Be Ready призывает людей иметь запас необходимых вещей на три дня. В то же время авторы документа указали, что восстановление после кибератак уже обходится Великобритании в 14,7 млрд фунтов стерлингов в год.

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