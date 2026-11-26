«Лос-Анджелес Рэмс» победили «Грин-Бей Пэкерс» со счетом 26:13 и продлили победную серию в НФЛ до пяти матчей. Важную роль в победе сыграла игра на выносе: раннинбек Блейк Корум набрал рекордные для себя 184 ярда и занес тачдаун, сообщает Sky Sports.

Корум доминировал во второй половине

Корум, который праздновал 26-й день рождения, занес тачдаун в седьмом матче подряд. Он выполнил 32 попытки выноса — это самый высокий показатель среди игроков НФЛ в этом сезоне и наибольший для раннинбека «Рэмс» за десятилетнюю каденцию главного тренера Шона Маквея. Во второй половине встречи он набрал 161 ярд за 25 попыток.

Еще один тачдаун для «Рэмс» оформил Кайрен Уильямс. Команда владела мячом 23 минуты 45 секунд во второй половине матча, тогда как «Пэкерс» — лишь 6 минут 15 секунд. Квотербек «Лос-Анджелеса» Мэттью Стаффорд набрал 140 ярдов пасом, а команда в целом 47 раз сыграла на выносе. Брэндон Макманус реализовал четыре филд-гола в матче против своего бывшего клуба.

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Две перехваченные передачи Лава

Квотербек «Грин-Бея» Джордан Лав набрал 198 ярдов пасом, но дважды отдал мяч соперникам из-за перехватов. «Пэкерс» потерпели второе поражение подряд и имеют баланс 6-5, тогда как «Рэмс» улучшили показатель до 7-4 и остались в борьбе за плей-офф НФК.

Ресивер «Грин-Бея» Кристиан Уотсон поймал четыре передачи на 65 ярдов и занес тачдаун, однако перед перерывом покинул игру из-за сотрясения мозга после жесткого столкновения с сейфти «Рэмс» Камреном Кинченсом. Кинченса удалили с поля.

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