В США, в районе Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 5,0 — сильнейшее в регионе более чем за десятилетие. Как сообщает Der Spiegel, толчки были зафиксированы в субботу около 9:30 по местному времени. Эпицентр находился примерно в шести километрах от побережья Манхэттен-Бич, неподалеку от международного аэропорта Лос-Анджелеса, на глубине около 12 километров.

Еще один толчок через два часа

Более чем через два часа Геологическая служба США зарегистрировала еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Его эпицентр также находился примерно в шести километрах от побережья Манхэттен-Бич.

Местные СМИ первоначально не сообщали о пострадавших или значительных разрушениях. Пожарная служба Лос-Анджелеса заявила, что не зафиксировала травмированных или повреждений инфраструктуры. Национальный центр предупреждения о цунами США также сообщил, что угрозы цунами нет.

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Задержки в аэропорту

Существенных перебоев в работе международного аэропорта Лос-Анджелеса первоначально не было заметно. Примерно через полчаса после первого землетрясения Федеральное авиационное управление США сообщило о задержках вылетов и посадок до 15 минут.

В то же время на видео Fox News было видно, как работники аэропорта убирали обломки разбитых окон. CNN сообщил о падении элементов потолочного покрытия. Записи, распространявшиеся в онлайн-медиа, также зафиксировали срабатывание автомобильных сигнализаций в Лос-Анджелесе и уход на второй круг самолета Delta Air Lines перед посадкой.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что эти толчки являются напоминанием о постоянной вероятности землетрясений в Калифорнии. По данным NBC News, в регионе не фиксировали землетрясений такой силы с 2014 года.

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