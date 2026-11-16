Южнокорейская Lotte Group повысила Шин Ю Ёля, старшего сына председателя группы Шин Дон Бина, до должности президента по стратегии. Он возглавит вновь созданный офис управленческой стратегии, который будет отвечать за средне- и долгосрочное планирование, пересмотр бизнес-портфеля и внедрение искусственного интеллекта в работу группы.

Как сообщает Korea Herald, Шин Ю Ёль ранее был вице-президентом и руководил офисом будущего роста Lotte Corp. Это подразделение реорганизуют в офис управленческой стратегии.

Карьера в группе

Шин Ю Ёль родился в 1986 году. До прихода в Lotte он более десяти лет, с 2008 года, работал в Nomura Securities. В 2020 году он начал работать в Lotte в качестве руководителя японских команд продаж.

После этого он занимал ключевые должности в японских Lotte Holdings, Lotte Financial и Lotte Real Estate, а также в южнокорейских Lotte Corp., Lotte Chemical и Lotte Biologics. С 2022 года, когда он впервые занял руководящую должность, его повышали почти ежегодно.

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Шин Ю Ёль участвовал в развитии биотехнологического направления Lotte. В частности, он участвовал в подготовке коммерческого производства на первом заводе Lotte Biologics в кампусе в Сонгдо, Инчхон, а также в привлечении производственных заказов для кампуса компании в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк. Он также работал над укреплением сотрудничества между южнокорейскими и японскими активами группы в рамках стратегии One Lotte.

Кадровые изменения в 30 компаниях

Ежегодные кадровые изменения Lotte охватили 30 компаний группы. Всего повышение получили 153 руководителя, включая 86 новых назначенцев. Среди новых назначенцев 44% составляли люди в возрасте от 40 до 49 лет.

Еще 19 менеджеров получили специальные повышения за бизнес-результаты — примерно вдвое больше, чем годом ранее. Lotte также меняет структуру управления отдельных компаний: Lotte Wellfood разделит руководство пищевым и кондитерским бизнесами, а Lotte Shopping введет отдельное управление сетями универмагов и супермаркетов.

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