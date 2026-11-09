Производитель электромобилей Lucid объявил об увеличении на $1,75 млрд срочного кредита с отложенной выборкой от саудовского Public Investment Fund (PIF), своего крупнейшего акционера. В то же время результаты компании за третий квартал оказались хуже ожиданий Уолл-стрит по выручке и убытку на акцию, сообщает CNBC.

Квартальные показатели

Выручка Lucid в третьем квартале составила $350 млн при консенсус-прогнозе LSEG на уровне $407 млн. Убыток на акцию составил $2,74, тогда как аналитики ожидали убыток в $2,28 на акцию.

Чистый убыток компании сократился до $830,9 млн с $978,4 млн за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток до уплаты процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA) составил $726 млн. В третьем квартале 2025 года Lucid получила $336,6 млн выручки, а убыток на акцию составил $3,31; скорректированный убыток EBITDA тогда равнялся $717,7 млн.

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Финансирование и трансформация

Lucid заявила, что средства от PIF должны обеспечить ей дополнительную финансовую гибкость во время реализации плана трансформации. Финансирование должно поддержать операционную деятельность и ключевые инвестиции до четвертого квартала 2027 года, в частности начало производства будущей среднеразмерной модели.

После увеличения кредита общая ликвидность Lucid должна вырасти до $3,75 млрд с $2 млрд на конец третьего квартала. Это первые квартальные результаты после того, как генеральный директор Сильвио Наполи, возглавивший компанию в июне, представил план реструктуризации.

План предусматривает сокращение расходов, улучшение денежного потока на $1,4 млрд в этом году, а также фокус на программе роботакси с Uber и Nuro, строительстве завода в Саудовской Аравии и среднеразмерном автомобиле. Компания перенесла сроки выхода этой модели с конца текущего года на вторую половину следующего. Lucid также приостановила прогноз и ряд целевых показателей в мае и планирует представить среднесрочный план и новые ориентиры в начале следующего года.

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