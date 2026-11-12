Lufthansa продлила приостановку рейсов в Дубай в ОАЭ до 27 марта 2027 года. Ограничения также касаются рейсов других авиакомпаний группы Lufthansa, в частности Swiss и Eurowings. Как сообщает The National, пассажирам отменённых рейсов предложат гибкие варианты перебронирования или полный возврат средств.

Рейсы в Дубай и Эр-Рияд

Singapore Airlines продлила отмену рейсов в Дубай до 28 февраля 2027 года. ITA Airways приостановила полёты в Дубай до 30 января 2027 года, а в Эр-Рияд — до 7 января 2027 года. Cathay Pacific не будет выполнять рейсы в Дубай и Эр-Рияд до 31 января 2027 года.

Finnair продлила приостановку рейсов в Дубай и Доху до 27 марта 2027 года. Air Canada приостановила полёты в Тель-Авив и Дубай до конца марта 2027 года. Virgin Atlantic не будет возобновлять рейсы в Дубай до октября 2027 года, а Korean Air сохраняет приостановку сообщения между Инчхоном и Дубаем без определённой даты возобновления.

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Отдельные маршруты возобновляют

British Airways уже возобновила рейсы между лондонским аэропортом Хитроу и Международным аэропортом Дубая после восьмимесячного перерыва. В то же время полёты компании в Абу-Даби остаются приостановленными: их не ожидают до зимнего сезона 2027–2028 годов. Рейсы в Эр-Рияд отменены до 11 января 2027 года, а в Бахрейн — до конца марта.

KLM возобновила рейсы в Тель-Авив, однако они предусматривают остановку в Ларнаке на Кипре, где экипаж отдыхает ночью. Перевозчик также избегает воздушного пространства Ирана, Ирака и части Аравийского залива. Рейсы KLM в Дубай приостановлены до 27 марта 2027 года.

Wizz Air отменила все рейсы в Абу-Даби и Дубай на зимний сезон. Авиакомпания объяснила это тем, что региональные ограничения воздушного пространства удлиняют маршруты, увеличивают продолжительность полётов и расходы, из-за чего эксплуатация самолётов A321neo и A321XLR в нынешних условиях стала коммерчески невыгодной.

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