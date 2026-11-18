Нападающий мадридского «Атлетико» Адемола Лукман получил растяжение колена высокой степени, находясь в расположении сборной Нигерии. В клубе сообщили, что сроки восстановления 29-летнего футболиста не определены. Заявление о травме клуб опубликовал во вторник, 17 ноября.

Травма в матче сборной

Как сообщает Channel NewsAsia, медицинский штаб сборной Нигерии первоначально назвал травму незначительным растяжением. Лукман получил ее в пятницу во время победы «Суперорлов» над Танзанией со счетом 3:1 в отборочном матче Кубка африканских наций. Таким образом, клуб оценивает повреждение как более тяжелое, чем первоначально сообщил медицинский штаб сборной.

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Реабилитация без установленных сроков

«Атлетико» заявил, что Лукман будет проходить сеансы физиотерапии и реабилитацию. В то же время клуб не уточнил, сколько продлятся процедуры и восстановление. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Футболист присоединился к мадридскому клубу в феврале, перейдя из итальянской «Аталанты».

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