Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии. Он получил 51,8% голосов, тогда как правый сенатор Флавиу Болсонару — 48,2%, сообщает RMF24. Разница между кандидатами составила около 4,4 млн голосов.

Болсонару планирует оспаривание

Флавиу Болсонару заявил, что подаст ходатайство об аннулировании результатов голосования. Он раскритиковал решение Верховного суда продлить голосование на два часа.

По словам Болсонару, путаница вокруг времени работы избирательных участков могла повлиять на итог выборов. Он назвал такую ситуацию неприемлемой.

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Реакции после голосования

После объявления результатов Лула поблагодарил избирателей за доверие и заявил, что Бразилия не будет ничьим задним двором. Вице-президент Жералду Алкмин заявил, что Лула во второй раз спас бразильскую демократию.

Поздравления Луле поступили от лидеров Мексики, Уругвая и других стран Латинской Америки, а также от американского сенатора Берни Сандерса. Лула заявлял о намерении продолжить социальную политику и многостороннее международное сотрудничество, тогда как Болсонару выступал за бюджетные сокращения, реформы в поддержку бизнеса и сближение с США.

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