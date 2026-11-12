Lumina смоделировала 2 млрд лет ранней истории Вселенной — ScienceDaily

Исследователи из MIT, Гарвардского университета и других учреждений создали компьютерную симуляцию Lumina, которая воспроизводит 2 млрд лет ранней истории Вселенной в пространстве шириной около 1,6 млрд световых лет. Модель позволяет проследить образование первых галактик, распространение излучения и постепенное превращение космоса в более прозрачный для света, сообщает ScienceDaily.

От тёмных веков к первым галактикам

Симуляция начинается примерно через 45 млн лет после Большого взрыва, когда во Вселенной преобладал нейтральный водород. Lumina моделирует взаимодействие тёмной материи, газа, звёзд и излучения. Это позволяет учёным рассматривать процессы в разных масштабах — от крупных структур вещества до формирования отдельных галактик.

Одним из главных результатов стало воспроизведение двух процессов: реионизации водорода и реионизации гелия. Согласно результатам модели, ультрафиолетовое излучение первых звёзд и галактик преимущественно ионизировало водород, выбивая электроны из нейтральных атомов. Для ионизации гелия требуется значительно более энергичное излучение, которое, по данным исследователей, исходило от активных сверхмассивных чёрных дыр.

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Полтриллиона элементов модели

Lumina охватывает участок Вселенной размером 500 мегапарсеков и содержит приблизительно полтриллиона отдельных элементов — частиц тёмной материи и ячеек газа. Разработчики отмечают, что модель имеет примерно в 30 раз более высокое разрешение, чем IllustrisTNG — предыдущая симуляция, на основе которой была создана Lumina, — и охватывает объём в 100 раз больше, чем предыдущие ведущие модели.

Вычисления выполнялись на суперкомпьютере Frontier в Ок-Риджской национальной лаборатории в штате Теннесси. На пиковом уровне расчёт задействовал эквивалент более 100 тыс. ядер центральных процессоров и около 15 тыс. графических процессоров.

Исследователи планируют сравнивать результаты Lumina с наблюдениями существующих и будущих телескопов. По их словам, большой объём симуляции позволяет формировать многочисленные популяции смоделированных галактик для такого сопоставления.

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