Компания Lumos Labs сообщила о результатах рандомизированного клинического исследования BRIGHT-Mind, в котором ее программа тренировки мозга Lumosity показала большее улучшение общих когнитивных показателей у здоровых взрослых, чем программа образовательных видео. По данным News-Medical, результаты планируют представить 18 ноября 2026 года на конференции Clinical Trials on Alzheimer's Disease в Бостоне, США.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 801 человек в возрасте от 25 до 80 лет. В течение 12 недель участники тренировались дома: одна группа использовала Lumosity, а другая — программу образовательных видео. В основной анализ вошли 677 участников.

Когнитивные функции оценивали с помощью отдельной батареи из 12 тестов, которые участники не практиковали во время тренировок. В группе Lumosity результаты улучшились больше, чем в группе сравнения; значение p составило 0,00032. По оценке авторов, разница между группами была примерно сопоставима с различием в тестовых баллах между людьми с разницей в возрасте около 6,7 года.

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Оценка участников

По данным Lumos Labs, эффект был схожим среди участников в возрасте от 25 до 80 лет. Кроме того, 70% людей из группы Lumosity сообщили об улучшении концентрации, памяти и способности ясно мыслить по шкале Patient Global Impression of Improvement. В группе образовательных видео о таких изменениях сообщили 46% участников.

В компании отметили, что контрольная группа также ежедневно выполняла умственно стимулирующую компьютерную активность. Такой дизайн должен был учесть возможное влияние общей вовлеченности участников или их ожиданий на результаты.

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