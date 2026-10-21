В Южной Африке бывший министр юстиции Брижит Мабандла заявила Комиссии Хампепе, что никогда не звонила тогдашнему специальному директору Национальной прокуратуры Сайласу Рамайте с указанием ввести мораторий на уголовные преследования по делам, связанным с TRC. Свидетельские показания она дала 21 октября 2026 года, сообщает Daily Maverick.

Противоречивые показания о звонке

Рамайте, который тогда отвечал за связанные с TRC производства в Национальной прокуратуре, ранее заявил комиссии, что 11 ноября 2004 года Мабандла сообщила ему о создании внешнего механизма — Amnesty Task Team — и введении моратория до принятия соответствующих руководящих принципов. По его словам, после этого он поручил руководителю Подразделения судебного преследования приоритетных преступлений Антону Акерманну приостановить расследования.

Как утверждал Рамайте, звонок поступил незадолго до запланированного ареста бывшего министра полиции времен апартеида Адриана Влока, бывшего комиссара полиции Йохана ван дер Мерве и других лиц по делу о покушении на убийство путем отравления преподобного Фрэнка Чикане в 1989 году. Рамайте назвал дело Чикане «отвлекающим маневром» для остановки всех дел и заявил, что был недоволен вмешательством исполнительной власти.

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Позиция Мабандлы и других свидетелей

Мабандла отвергла утверждения, что такой звонок совершила она или кто-либо из сотрудников ее министерства. Она рассказала, что консультировалась с бывшим главой Национальной прокуратуры Вуси Пиколи, пытаясь восстановить в памяти обстоятельства дела. По словам Мабандлы, после сверки дат с юридической командой она выяснила, что в день предполагаемого звонка находилась в Банги, Центральноафриканская Республика. Вместе с тем она сказала, что у нее нет данных, которые могли бы это подтвердить.

Акерманн ранее свидетельствовал, что утром перед арестами Влока и ван дер Мерве получил звонок от Яна Вагенаара, представителя бывших генералов времен апартеида. Тот якобы сообщил, что Мабандла свяжется с ним по этому делу. Позднее, по версии Акерманна, неизвестный сотрудник из офиса министра сказал ему приостановить дело, но он ответил, что министр не имеет таких полномочий. После этого Рамайте, согласно показаниям Акерманна, приказал приостановить все дела TRC.

Акерманн также заявил, что Вагенаар говорил ему о якобы достигнутом политическом решении после встречи лидеров Африканского национального конгресса и бывшего президента Фредерика Виллема де Клерка. Бывший президент Табо Мбеки отрицал, что встречался с де Клерком или генералами для заключения тайных договоренностей.

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