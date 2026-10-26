В Каракасе, Венесуэла, лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявила о готовности провести переговоры с временной президенткой Дельси Родригес после возвращения в страну из изгнания, сообщает Channel NewsAsia.

Готовность к диалогу

Представительница Мачадо Клаудия Масеро в эфире Union Radio заявила, что оппозиционерка готова сесть за стол переговоров не только с Родригес, но и с другими собеседниками, если это будет необходимо. По ее словам, разговор должен проходить перед страной, прозрачно и с определенной повесткой дня.

Мачадо прибыла в Каракас в воскресенье, 25 октября, после почти года в изгнании. Ее возвращение сопровождали тысячи сторонников: люди с венесуэльскими флагами выстроились вдоль автодорог, у пунктов оплаты проезда и на городских улицах. В столицу она въехала в колонне автомобилей и мотоциклов.

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Реакция ЕС и выборы

Европейский Союз приветствовал возвращение Мачадо. Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни выразил надежду, что венесуэльские власти и все политические силы воспользуются этой возможностью для инклюзивного диалога, возглавляемого самими венесуэльцами, ради проведения свободных и честных выборов.

Временное правительство Венесуэлы пообещало провести выборы, однако пока не назвало дату голосования. Партия Мачадо Vente Venezuela добивается проведения выборов в 2027 году и допуска политикессы к участию в них. По данным издания, после отъезда из Венесуэлы в декабре прошлого года Мачадо как минимум семь раз безуспешно пыталась вернуться в страну.

Как сообщает Channel NewsAsia, Родригес стала временной президенткой после захвата Николаса Мадуро в результате военной операции США и его заключения в Соединенных Штатах девять месяцев назад.

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