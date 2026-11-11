Мачадо вернулась в Каракас и верит в выборы в Венесуэле в 2027 году — TIME

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо 27 октября вернулась в Каракас после примерно года пребывания за пределами страны и заявила, что верит в проведение выборов в Венесуэле в 2027 году. Она поблагодарила администрацию президента США Дональда Трампа за устранение Николаса Мадуро, сообщает TIME.

Переговоры о будущем Венесуэлы

По данным издания, американские спецназовцы захватили Мадуро в Каракасе во время рейда 3 января и доставили его в США. После этого вице-президент Мадуро и его давняя соратница Делси Родригес с одобрения Трампа взяла власть в Венесуэле. Вашингтон и Каракас начали переговоры о будущем страны.

Через две недели после рейда Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, посетила Белый дом и передала Трампу свою медаль. Она рассчитывала, что президент США поддержит досрочные выборы. Трамп, напротив, заявлял, что страна еще не готова к голосованию и сначала нуждается в восстановлении; в январе он оценивал этот процесс в 18 месяцев.

Нефтяная сделка и позиция оппозиции

28 августа правительства США и Венесуэлы объявили о 100-летнем соглашении по восстановлению венесуэльской нефтяной отрасли. В соответствии с его условиями США получат долю в 17 нефтяных месторождениях и доступ к более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти. Государственный департамент и Департамент войны США должны разрабатывать месторождения вместе с частной компанией North American Blue Energy Partners, принадлежащей венесуэльскому бизнесмену Алехандро Бетанкуру.

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Соглашение предусматривает 35-процентную долю США в совместном предприятии и гарантированный доступ к 20% добычи по себестоимости, что по его условиям дает американской стороне эффективную долю в 55%. Родригес назвала договоренность победой для венесуэльцев и пообещала стране сотни миллиардов долларов инвестиций и доходов.

Правительство Родригес ведет переговоры с представителями Национальной ассамблеи 2015 года — последнего международно признанного демократически избранного органа Венесуэлы. Мачадо заявляла, что ее роль в этих переговорах была маргинализирована. В интервью The New York Times 15 октября она обвинила Бетанкура в «непристойной коррупции» и возложила на него ответственность за длительные перебои с электроснабжением в стране.

Мачадо не критиковала Трампа и не заявляла, что в случае избрания президентом отменит нефтяную сделку, однако подчеркнула, что Бетанкур не будет играть в ней никакой роли. Госсекретарь США Марко Рубио после ее возвращения предостерег, что уличные протесты не приведут страну к демократии.

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