Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что США поддерживают проведение президентских выборов в Венесуэле в 2027 году. Это было ее первое публичное заявление после возвращения из 10-месячного изгнания, сообщает Deutsche Welle.

Заявление о выборах

По словам Мачадо, государственный секретарь США Марко Рубио представил последовательность шагов для демократического перехода, предусматривающую президентские выборы в 2027 году. Она назвала демократический переход необратимым и заявила, что дата голосования станет датой освобождения страны.

Мачадо также назвала приоритетами демонтаж репрессивной системы и освобождение тысяч политических заключенных. Она отрицала, что контактировала с временной президенткой Делси Родригес. Незадолго до этого Родригес заявила, что в Венесуэле состоятся выборы, однако не назвала их дату.

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Нефть и политическая ситуация

Лидер оппозиции поблагодарила президента США Дональда Трампа за его действия 3 января, которые, по ее оценке, открыли Венесуэле путь к свободе. Она имела в виду захват Соединенными Штатами бывшего президента Николаса Мадуро, которому в США предъявили обвинения в наркоторговле и пытках. Мадуро отвергает эти обвинения.

В то же время Мачадо раскритиковала масштабную нефтяную сделку Вашингтона и Каракаса, согласно которой Венесуэла, как ожидается, будет поставлять США 20% своих нефтяных запасов. По ее мнению, эта договоренность не соответствует уровню прозрачности, к которому стремится венесуэльское общество. Мачадо не допустили к участию в президентских выборах 2024 года; тогда она поддержала кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

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