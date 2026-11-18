В Северной Корее в конце октября завершили внешние работы по расширению объекта по обогащению урана в Ёнбёне. Об этом во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, сообщает France 24.

Расширение объекта в Ёнбёне

По словам Гросси, строительство дополнительного расширения началось в середине сентября 2026 года. В конце октября внешние работы на новой части объекта были завершены.

Глава МАГАТЭ отметил, что дальнейшее расширение северокорейской программы по обогащению урана является причиной для серьезной обеспокоенности. Инспекторы агентства не имеют доступа в КНДР с 2009 года, поэтому МАГАТЭ следит за ядерной программой страны с помощью спутниковых снимков и открытых источников.

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Оценки МАГАТЭ

Северная Корея находится под санкциями ООН из-за разработки запрещенных вооружений. По данным France 24, считается, что страна эксплуатирует установки по обогащению урана в Ёнбёне, Канcоне и Кусоне.

В сентябре государства-члены МАГАТЭ приняли резолюцию, в которой выразили растущую обеспокоенность усилением ядерной активности КНДР. В докладе перед ежегодной конференцией агентства Гросси также сообщал, что МАГАТЭ обнаружило дополнительный объект по обогащению урана в Ёнбёне. По его словам, Пхеньян якобы демонтировал его после переговоров, но позднее возобновил работу объекта в 2021 году.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что ядерный статус страны является абсолютным, и отвергла призывы к ее денуклеаризации.

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