В Канаде генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН призвал Иран предоставить агентству информацию и доступ для проверки ранее задекларированных ядерных материалов. Как сообщает Anadolu Agency, среди этих материалов есть 440 кг высокообогащенного урана.

Нерешенные вопросы по гарантиям

По словам Гросси, агентство продолжает контакты с Тегераном, пытаясь побудить его разъяснить все неурегулированные вопросы по гарантиям. Он отметил, что эти вопросы остаются открытыми более пяти лет.

Глава МАГАТЭ напомнил, что к концу июня 2025 года агентство отозвало всех инспекторов из Ирана из соображений безопасности после начала военных атак. По его словам, инспекторы уже много месяцев готовы вернуться, однако Иран до сих пор не предоставил запрошенные сведения и доступ для проверки материалов на объектах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ. Речь идет как об объектах, подвергшихся атакам, так и о тех, которых они не затронули.

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Исключение для АЭС Бушер

Единственным исключением Гросси назвал атомную электростанцию Бушер, где инспекторы МАГАТЭ в настоящее время проводят проверки. Он также сообщил, что Организация по атомной энергии Ирана конструктивно сотрудничала с агентством по вопросу поставки оборудования для гарантий. Оно необходимо для проверки отработавшего топлива перед его запланированным перемещением в новое сухое хранилище в начале следующего года.

Перед выступлением Гросси Совет Безопасности ООН 11 голосами утвердил повестку заседания. Россия и Китай проголосовали против, а Пакистан и Сомали воздержались.

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