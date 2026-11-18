Международная группа исследователей разработала метод стимуляции глубоких отделов мозга с помощью магнитных наночастиц и внешнего магнитного поля. В экспериментах на мышах с двигательными нарушениями, схожими с симптомами болезни Паркинсона, этот подход значительно улучшил движения без постоянно имплантированных электродов, сообщает ScienceDaily.

Стимуляция без электродов

Технология предусматривает введение специально разработанных магнитных нанопластинок в определённый участок мозга — субталамическое ядро. Это одна из мишеней традиционной глубокой стимуляции мозга, которую применяют для контроля двигательных симптомов у части пациентов с болезнью Паркинсона.

Под воздействием внешнего магнитного поля частицы создают чрезвычайно малые механические силы. Они деформируют мембраны соседних нервных клеток и активируют механочувствительные каналы, через которые в клетки поступают ионы. Это изменяет электрическую активность нейронов и позволяет воздействовать на нервные цепи, контролирующие движение.

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Результаты опытов на мышах

В опытах использовали мышей с повреждением нервных клеток, вырабатывающих дофамин, — типа клеток, который также поражается при болезни Паркинсона у людей. Наночастицы вводили в субталамическое ядро методом стереотаксической инъекции, позволяющей точно направить инструмент в нужную структуру мозга.

После применения магнитного поля животные продемонстрировали значительное улучшение двигательных функций. По словам профессора Даниэлы Грегурец из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге, эффект примерно соответствовал ожидаемому результату от имплантации нейростимулятора.

Дальнейшая разработка

В течение нескольких месяцев наблюдения наночастицы оставались на месте, а признаков воспаления исследователи не выявили. В то же время метод всё ещё требует прямой инъекции в мозг. Команда изучает возможность доставлять частицы через кровоток с преодолением гематоэнцефалического барьера, а также разрабатывает компактные устройства для создания магнитного поля, в частности в формате носимой повязки на голову. Разработка находится на ранней стадии и пока испытана только на животных.

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