Итальянский теннисист Янник Синнер сообщил, что швед Магнус Норман в начале следующего месяца присоединится к его тренерскому штабу. Норман будет работать вместе с Симоне Ваньоцци. В то же время австралийский тренер Даррен Кэхилл объявил о завершении сотрудничества с Синнером.

Завершение сотрудничества с Кэхиллом

Как сообщает Interia Sport, Кэхилл остался в штабе Синнера на сезон 2026 года после того, как теннисист убедил его продолжить работу. В обращении австралийский специалист поблагодарил Синнера, его команду и болельщиков.

Кэхилл назвал работу с итальянцем особой привилегией и охарактеризовал Синнера как скромного и преданного своему делу чемпиона. Тренер также пожелал команде теннисиста успехов в последующие годы.

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Опыт Магнуса Нормана

Магнус Норман — бывший шведский теннисист, занимавший второе место в мировом рейтинге. На протяжении многих лет он сотрудничал со швейцарцем Станом Вавринкой, который за этот период завоевал три титула турниров Большого шлема.

По данным издания, Синнер в последний раз выходил на корт в июле — в финале Уимблдона, где одержал победу. После этого он не играл из-за травмы колена и сообщил, что не вернётся на корт до завершения сезона 2026 года.

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