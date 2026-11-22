Будущий генеральный инспектор Бундесвера обещает жесткие меры против сексуализированных нарушений — Tagesschau
В Германии будущий генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг заявил о намерении жестко реагировать на случаи сексуализированного ненадлежащего поведения в вооруженных силах. Об этом сообщает Tagesschau. Генерал назвал результаты недавнего исследования невыносимыми и подчеркнул, что такие случаи требуют решительной реакции.
Данные исследования
Согласно так называемому исследованию скрытых случаев, каждая четвертая военнослужащая и почти каждый пятый военнослужащий Бундесвера сообщили, что за предыдущие 12 месяцев пережили как минимум один случай сексуализированного ненадлежащего поведения.
Министр обороны Германии Борис Писториус после презентации исследования также заявил о политике нулевой терпимости к таким действиям.
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Немедленная реакция
Фройдинг, который сейчас является инспектором сухопутных войск, сообщил, что лично был свидетелем неприемлемых высказываний. По его словам, в отдельных ситуациях один или несколько военнослужащих сразу вмешивались и останавливали такое поведение.
Он подчеркнул, что каждый, кто видит или слышит о нарушениях, должен немедленно отреагировать. Будущий генеральный инспектор также призвал к большей прозрачности и дальнейшему развитию культуры командования, прежде всего среди руководителей. В начале февраля 2027 года 55-летний Фройдинг должен сменить на должности генерала Карстена Бройера, который перейдет в НАТО в Брюсселе.