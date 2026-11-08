В Японии 93-летнего мастера саке Наохико Ногучи официально признают первым в стране тодзи — главным пивоваром саке, который получит статус ningen kokuhō, или живого национального сокровища. 16 октября Агентство по делам культуры объявило, что технику производства саке гиндзё внесут в перечень важных нематериальных культурных ценностей, а Ногучи признают ее носителем, сообщает The Japan Times.

Церемония официального утверждения запланирована на 16 ноября в Киото. После нее Ногучи станет первым тодзи, которому будет присвоен такой статус. Производство гиндзё предполагает использование тщательно шлифованного риса и медленное брожение при низких температурах, что формирует тонкие ароматы и вкусы напитка.

Признание техники и мастерства

До этого важные нематериальные культурные ценности Японии преимущественно касались исполнительского искусства и традиционных ремесел. Производство гиндзё стало одной из первых практик в новой категории «живой культуры», которая охватывает занятия, тесно связанные с повседневной жизнью. Наряду с рикка — стилем икебаны — и традиционной кухней кайсэки новое признание акцентирует внимание не на отдельных изделиях или блюдах, а на профессиональных знаниях и технических навыках.

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Сам Ногучи назвал это признанием всего, что он сделал на протяжении своей карьеры, и заявил, что гордится будущим статусом.

Более семи десятилетий в пивоварении

Ногучи родился в 1932 году в местности, которая сейчас входит в регион Ното в префектуре Исикава. В 1949 году, когда ему было 16 лет, он начал работать на сакеварне в префектуре Сидзуока. С 1961 по 1998 год мастер был тодзи на предприятии Kikuhime Brewery в Исикаве, где вместе с президентом компании Тацуо Янаги развивал производство гиндзё.

В 2017 году, в возрасте 84 лет, Ногучи возглавил новую сакеварню Noguchi Naohiko Sake Institute в Комацу, префектура Исикава. Это действующая сакеварня и место, где он передает свой опыт молодым пивоварам. Мастер уделяет особое внимание кодзи — рису, обработанному плесневым грибком Aspergillus oryzae, который превращает крахмал в сахар для брожения. Ногучи подчеркнул, что будет продолжать варить саке, пока имеет физическую возможность и поддержку клиентов.

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