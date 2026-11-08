Сингапурская спортсменка по ушу Нг Чи Нин завоевала золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре, Сенегал. Ее победа принесла Сингапуру первое золото на летней Юношеской Олимпиаде с 2014 года. По данным Channel NewsAsia, сборная страны также завоевала серебряную медаль в настольном теннисе.

Золото в ушу

16-летняя Нг Чи Нин набрала 18,713 балла по итогам двух дисциплин. Она заняла первое место в упражнении тайцзицзяньшу с результатом 9,353 балла, а также стала лучшей в тайцзицюань, где получила 9,360 балла. Ушу впервые включили в программу Юношеских Олимпийских игр как медальный вид спорта.

Нг начала заниматься ушу в 10 лет. В 2024 году на своем первом юниорском чемпионате мира по ушу она завоевала золотую и серебряную награды. В этом году спортсменка также выиграла две золотые и одну серебряную медали на юниорском чемпионате мира в китайском Тяньцзине.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Серебро в настольном теннисе и другие старты

Еще одну медаль для Сингапура завоевала 16-летняя спортсменка по настольному теннису Лой Мин И. В полуфинале одиночного разряда она победила представительницу Гонконга Су Цзы Тун со счетом 4:2, но в финале уступила Чэнь Миньсинь из Тайваня — 2:4. Это вторая медаль Сингапура в настольном теннисе в истории Юношеских Олимпиад: первую серебряную награду в этой дисциплине в 2010 году завоевала Изабель Ли.

Лучница Табита Йео вышла в следующий раунд личных соревнований, победив новозеландку Эллу Янг со счетом 6:0. Ее следующей соперницей должна была стать мексиканка Майя Касас Лара. Мужская сборная Сингапура по баскетболу 3x3 завершила выступления после поражений от Пуэрто-Рико и Латвии в группе C.

Соревнования в Дакаре

Юношеские Олимпийские игры в Дакаре проходят с 31 октября по 13 ноября. В них участвуют более 2600 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, соревнующихся в 25 видах спорта. Это первое олимпийское спортивное мероприятие, проведенное в Африке. Сингапур представляют 14 спортсменов в девяти видах спорта, включая стрельбу из лука, легкую атлетику, бадминтон, фехтование, спортивную гимнастику, парусный спорт, настольный теннис и ушу.

Читай нас в