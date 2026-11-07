В Австралии почти 100 бывших военнослужащих срочной службы вернулись в учебный район Синглтон в долине Хантер штата Новый Южный Уэльс, где проходили базовую подготовку более полувека назад. Встречу организовала общественная организация Nasho Fair Go, сообщает ABC News Australia.

В 1965–1972 годах на национальную службу в Австралии по системе жеребьевки по дате рождения были призваны около 63 тысяч мужчин. Почти треть из них служила во Вьетнаме, тогда как остальные провели от 18 до 24 месяцев на небоевых должностях.

Воспоминания о службе

Боб Гиллиган, призванный в 1968 году, провел первые 12 недель подготовки в Синглтоне. Он рассказал, что получение повестки означало внезапно оставить семью, друзей и работу, а армейский быт стал для него культурным шоком.

Другой бывший призывник, Росс Дарем, прибыл в Синглтон в 1966 году и вспоминал страх перед неизвестностью. Во время службы он обслуживал транспортные средства, которые отправляли во Вьетнам, считая эту работу важной для военных на передовой.

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Сейчас в районе Синглтон располагается Школа пехоты Австралийской армии. Ее исполнительный офицер майор Джеймс Уивер заявил, что для школы было честью принять бывших военнослужащих и показать им изменения на объекте. Участники встречи также посетили Музей пехоты Австралийской армии.

Борьба за признание

Бывшие призывники, не служившие во Вьетнаме, годами добивались такого же признания и льгот, как другие ветераны. Организация Nasho Fair Go называет себя голосом мужчин, о которых Австралия забыла.

С 1 июля после многолетней борьбы они получили право на те же медицинские льготы, что и другие ветераны. Ранее их возможности подавать заявления на компенсацию, связанную со здоровьем, были более ограниченными. Дарем отметил, что истории многих бывших призывников могут быть утрачены, поскольку их число сокращается с возрастом.

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