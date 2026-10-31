В Beverley District High School, государственной школе в Западной Австралии, учащиеся с подготовительных классов по восьмой класс изучают ауслан — австралийский жестовый язык — до двух раз в неделю. Школа расположена в 120 километрах к востоку от Перта, а ее ученики изучают ауслан уже четыре года. По данным ABC News Australia, ауслан сейчас преподают почти в 130 государственных школах штата.

Программа после итальянского языка

Слышащая учительница Изабель Фримен сначала обучала ауслану невербальную ученицу школы. После выхода на пенсию преподавательницы итальянского языка, который был языком, отличным от английского, администрация предложила Фримен преподавать ауслан.

Фримен работает под наставничеством Анджелы Линфитт — квалифицированной глухой преподавательницы, которая помогала формировать программу и предоставляла учебные материалы. По словам Линфитт, участие глухих специалистов необходимо, поскольку они являются экспертами в своем языке и могут обеспечить корректность его преподавания.

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Барьеры для глухих преподавателей

Линфитт отметила, что школьные преподаватели ауслана в Западной Австралии должны быть зарегистрированными педагогами и иметь подготовку по ауслану. По ее мнению, эти требования могут ограничивать участие представителей сообщества глухих в таких должностях, поскольку для них существуют барьеры в доступе к университетскому образованию и необходимым услугам.

Практика вне класса

В школе учится один ребенок с диагностированным нарушением слуха. Директор Венди Норрис сказала, что программа помогает ученикам применять навыки не только на уроках, но и в общении в сообществе. Ранее школьники посетили Beverley Frail Aged Lodge, где обучали жителей повседневным жестам.

Ученица Бетел Фрейзер рассказала, что ей нравится делиться знаниями с другими, чтобы больше людей могли общаться с глухими. Фримен подчеркнула, что уроки ауслана доступны всем ученикам и дают им возможность добиваться успеха независимо от навыков чтения, письма или математики.

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